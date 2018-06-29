Сампаолі: Ще не вирішив, хто вийде в стартовому складі в матчі з Францією

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Франції.

"Чесно кажучи, я поки не вирішив, хто вийде в стартовому складі. У Аргентини чимало варіантів, у нас багато чудових футболістів, для всіх відкриті двері. Потрібно враховувати всі моменти, включаючи середній вік футболістів, але він не стане вирішальним фактором. Ми покладаємося на свої можливості, ми сильні в морально-психологічному сенсі. І ми вийдемо на поле з упевненістю, це буде мотивована команда з волею до перемоги.

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Крім молодого віку, у французів нас турбують їх відмінні навички, там є футболісти з великої літери. Ми говорили про те, що ми професіонали, а професіонали вміють долати перешкоди на турнірах такого рівня. Ми вимогливо поставилися до підготовки, що дозволило нам виробити потрібну концепцію", – цитує Сампаолі видання Р-Спорт.

Нагадаємо, матч Франція – Аргентина відбудеться 30 червня, початок о 17:00.

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