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Модель самолета, которым летел Сала, падала 160 раз

24 января 15:39 652 Читати українською
Модель самолета, которым летел Сала, падала 160 раз
Эмилиано Сала / Sky Sports

Новичок Кардиффа Эмилиано Сала летел на самолете той модели, которая терпела крушение 160 раз.

Эмилиано Сала после прощания с Нантом в понедельник должен был вернуться в Кардифф и начать тренировки с командой. Однако, он и пилот во время полета пропали без вести недалеко от Нормандских островов.

Поиски пропавшего самолета Эмилиано Салы – известно, кому принадлежало воздушное судно, пилот видел, что есть проблемы

Как сообщил The Sun эксперт мировой авиации Алаштайр Розенштайн, это был самолет модели PA-46, который терпел крушение 160 раз.

Напомним, через 3 дня после инцидента игрока и пилота до сих пор не нашли, только обломки самолета, в котором мог находиться Сала.

"Какой придурок, это просто безумие", – Роналду был уничтожен в соцсетях за фото в самолете в день исчезновения Салы

Теги
Англия Нант Нант Эмилиано Сала Эмилиано Сала Кардифф Кардифф
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