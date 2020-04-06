Самбрано не пускают в больницу из-за коронавируса

Бывший защитник киевского Динамо Карлос Самбрано не может получить разрешение возобновить тренировки.

Перуанец, выступающий за Бока Хуниорс, полностью восстановился после операции на ребрах, сообщает futbolperuano.com.

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По информации издания, Самбрано не может получить разрешение от врачей на возобновление тренировок или хотя бы указаний относительно дальнейшей реабилитации, поскольку ему запрещен доступ в больницу из-за пандемии коронавируса.

Бока Хуниорс также считают, что Самбрано не нужно идти в клинику за бумагами, чтобы случайно не заболеть коронавирусом. "Мы предпочитаем, чтобы он оставался дома и не рисковал", – сказал главный тренер аргентинцев Мигел Анхель Руссо.

Напомним, что перуанец бесплатно присоединился к киевскому Динамо в январе 2018 года, но так и не сыграл ни одного официального матча за "бело-синих". В сезоне 2018/19 киевляне отдавали его в аренду швейцарскому Базелю, а в феврале 2202 Карлос подписал контракт с Бока Хуниорс.

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