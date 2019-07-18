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Самбрано: Худший вариант – вернуться в Динамо

18:20 112 Читати українською
Самбрано: Худший вариант – вернуться в Динамо
Карлос Самбрано / Фото FPF

Защитник Динамо Карлос Самбрано не горит желанием возвращаться в Украину.

"У меня есть действующий контракт с Динамо. В худшем случае я должен буду вернуться в Украину. Честно говоря, я не чувствовал себя комфортно в Киеве из-за некоторых проблем, которым столкнулась команда.

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Хотелось бы попасть в хорошую лигу, в Бундеслигу, например. Мой агент оценивает варианты. У меня есть два предложения от клубов из Германии, но нужно уладить финансовые вопросы. Было бы неплохо вернуться в Бундеслигу", – цитирует Карлоса El Comercio.

Напомним, Самбрано прошлый сезон провел в швейцарском Базеле. Также 30-летний игрок защищал цвета сборной Перу на Копа Амеирка-2019, с которой дошел до финала турнира, где триумфаторами стали бразильцы.

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