Самбрано может остаться в Динамо – судьбу финалиста Копа Америка-2019 определит киевский клуб

Перуанский защитник Карлос Самбрано, права на которого принадлежат Динамо, в ближайшее время встретится с руководством киевского клуба.

Напомним, Самбрано присоединился к Динамо в январе 2018 года, однако не провел за первую команду ни одного официального матча. Прошлым летом перуанец отправился в Базель на правах аренды и сыграл за швейцарскую команду 9 матчей, в которых отметился одним голом.

30-летний перуанец стал частью главной сенсации Копа Америка-2019, дойдя до финала турнира в составе своей национальной команды. В активе защитника 5 матчей на континентальном форуме. Впрочем, будущее Самбрано, несмотря на удачное выступление на турнире, остается неопределенным.

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В ближайшее время защитник должен встретиться с руководством Динамо. Самбрано планирует узнать, получит ли он шанс в столичной команде, или отправится в очередную аренду.

К слову, Базель, в составе которого динамовец завоевал Кубок Швейцарии, не против оставить Самбрано в своем составе.

"Аренда Самбрано завершилась, поэтому он должен вернуться в Динамо. К сожалению, он не так много отыграл за Базель, поскольку был травмирован. Но когда он выходил на поле, то демонстрировал хорошую игру", – цитирует спортивного директора Базеля Руди Збиндена Diario Correo.

К слову, контракт Самбрано с Динамо действует до конца 2021 года. Ранее защитник выступал за Шальке, Айнтрахт, Рубин и ПАОК.

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