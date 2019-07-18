Самбрано: Найгірший варіант – повернутись в Динамо

Захисник Динамо Карлос Самбрано не горить бажанням повертатись в Україну.

"У мене є чинний контракт з Динамо. У гіршому випадку я повинен буду повернутися в Україну. Чесно кажучи, я не почувався комфортно в Києві через деякі проблеми, з якими зіткнулася команда.

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Хотілося б потрапити в хорошу лігу, в Бундеслігу, наприклад. Мій агент оцінює варіанти. У мене є дві пропозиції від клубів з Німеччини, але потрібно залагодити фінансові питання. Було б непогано повернутися в Бундеслігу", – цитує Карлоса El Comercio.

Нагадаємо, Самбрано минулий сезон провів у швейцарському Базелі. Також 30-річний гравець захищав кольори збірної Перу на Копа Амеірка-2019, з якою дійшов до фіналу турніру, де тріумфаторами стали бразильці.

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