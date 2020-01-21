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Самбрано близок к трансферу в Бока Хуниорс, – ESPN

16:07 144 Читати українською
Самбрано близок к трансферу в Бока Хуниорс, – ESPN
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Карлос Самбрано имеет новый вариант продолжения карьеры за океаном.

Самбрано близок к переходу в Бока Хуниорс, сообщает журналист ESPN Диего Монройг.

Самбрано готов пойти на уменьшение зарплаты, чтобы ускорить трансфер из Динамо

По его информации, защитник должен заменить в команде Паоло Гольца, который собирается покинуть аргентинский клуб. Ранее наставник сборной Перу рекомендовал руководству Бока Хуниорс приобрести игрока Динамо.

Напомним, действующий контракт Самбрано с украинским клубом рассчитан до окончания 2021 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за Динамо.

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