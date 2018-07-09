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Самая курьезная минута в истории футбола – нереальные 6 фейлов на 90+7 заставили комментаторов хохотать

19:29 43 Читати українською
Самая курьезная минута в истории футбола – нереальные 6 фейлов на 90+7 заставили комментаторов хохотать
Самая курьезная минута в истории футбола / фото Victoria Klum

В матче второго дивизиона чемпионата США USL состоялся, пожалуй, наиболее сюрреалистический эпизод в истории футбола. Норт Каролина целую минуту не могла забить в ворота соперника, который отбивался уже чуть ли не на коленях.

Тот момент, когда в реальной жизни случается момент из ФИФА. Чарльстон Баттери играл с Норт Каролиной вничью 1:1, шла 90+7 минута. Все началось с того, что игрок хозяев врезался в судью. А продолжилось тем, что Каролина не смогла забить, упустив 6 невероятных шансов забить. Ее игроков сдерживала какая-то сверхъестественная сила?

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В конце матча комментаторы, которые готовы были вот-вот кричать гол, не сдержали хохота.

Видео курьезных промахов (начиная с 2:07)

97th minute... When real life meets FIFA @uslsoccer

Допис, поширений 433 | Football (Soccer) (@433)

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