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Кариус в спарринге Ливерпуля превзошел свой фейл с финала Лиги чемпионов – этого почти никто не заметил

13:28 111 Читати українською
Кариус в спарринге Ливерпуля превзошел свой фейл с финала Лиги чемпионов – этого почти никто не заметил
Лорис Кариус / Getty Images

Многострадальный кипер английского Ливерпуля Лорис Кариус перед первым контрольным поединком команды в новом сезоне отметился очередным курьезным эпизодом.

25-летний вратарь на предматчевой разминке не сумел поймать мяч после легкого удара. Эпизод на заднем плане попал в прямой эфир клубного телеканала Ливерпуля.

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Напомним, недавно наставник "красных" Юрген Клопп заявил, что на 100% уверен – сотрясение мозга повлияло на игру Кариуса в финале ЛЧ. Тогда немец выпустил в ворота мяч после дальнего удара Гарета Бейла. Как следствие, мерсисайдцы проиграли мадридскому Реалу со счетом 1:3 в решающем матче турнира.

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Видеоновости Англия Межсезонные сборы Лорис Кариус Лорис Кариус Ливерпуль Ливерпуль
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