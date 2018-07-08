Кариус в спарринге Ливерпуля превзошел свой фейл с финала Лиги чемпионов – этого почти никто не заметил

Многострадальный кипер английского Ливерпуля Лорис Кариус перед первым контрольным поединком команды в новом сезоне отметился очередным курьезным эпизодом.

25-летний вратарь на предматчевой разминке не сумел поймать мяч после легкого удара. Эпизод на заднем плане попал в прямой эфир клубного телеканала Ливерпуля.

Лоріс Каріус: Як поставити хрест на кар’єрі у 24 роки

Напомним, недавно наставник "красных" Юрген Клопп заявил, что на 100% уверен – сотрясение мозга повлияло на игру Кариуса в финале ЛЧ. Тогда немец выпустил в ворота мяч после дальнего удара Гарета Бейла. Как следствие, мерсисайдцы проиграли мадридскому Реалу со счетом 1:3 в решающем матче турнира.