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Найкурйозніша хвилина в історії футболу – нереальні 6 фейлів на 90+7 довели коментаторів до реготу

19:29 4 Читать на русском
Найкурйозніша хвилина в історії футболу – нереальні 6 фейлів на 90+7 довели коментаторів до реготу
Найкурйозніша хвилина в історії футболу / фото Victoria Klum

У матчі другого дивізіону чемпіонату США USL відбувся, мабуть, найбільш сюрреалістичний епізод в історії футболу. Норт Кароліна цілу хвилину не могла забити у ворота суперника, який відбивався уже ледь не на колінах.

Той момент, коли в реальному житті трапляється момент з ФІФА. Чарльстон Баттері грав з Норт Кароліною внічию 1:1, йшла 90+7 хвилина. Усе почалось з того, що гравець господарів врізався у суддю. А продовжилось тим, що Кароліна не змогла забити, втративши 6 неймовірних шансів забити. Її гравців стримувала якась надприродня сила?

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Наприкінці матчу коментатори, які готові були ось-ось кричати гол, не стримали реготу.

Відео курйозних промахів (починаючи з 2:07)

97th minute... When real life meets FIFA @uslsoccer

Допис, поширений 433 | Football (Soccer) (@433)

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Світ футбольні курйози Відеоновини
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