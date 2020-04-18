Саленко – о скандале с полицией: Я вырос в Санкт-Петербурге, поэтому редко ругаюсь матом

Одиозный экс-форвард Динамо Олег Саленко рассказал детали недавней стычки с полицейскими.

"Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Когда приехали эти дебилы (полиция – прим.), я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя.

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Полицейские предъявили мне только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это неправда. Интересно, что за несколько дней до этого я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, но полицейские прошли мимо меня и даже не обратили на нас внимание.

Полицейские составили акт, что-то написали, я им сказал идти подальше. Журналистка, которая здесь работала, просто попиарилась на мне.

Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так. Я вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты", – цитирует Саленко champion.com.

Напомним, 50-летний Саленко защищал цвета Динамо в начале 90-х.

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