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Саленко: Динамо U-21 решило бы все вопросы в матче с Минаем еще в первом тайме

08:24 150 Читати українською
Саленко: Динамо U-21 решило бы все вопросы в матче с Минаем еще в первом тайме
Олег Саленко / Фото из соцсетей

Экс-игрок Динамо Олег Саленко прокомментировал результат кубкового матча между "бело-синими" и Минаем.

"Команде нужно выходить и с первых минут начинать играть, а не с настроением, что мы приедем и так просто выиграем – так не бывает. Хорошо, что во второй половине игры команда собралась. Уровень коллективов все же разный.

Динамо одолело Минай в тяжелом матче и пробилось в 1/4 финала Кубка Украины

Вообще, предлагал, чтобы на этот кубковый матч поехала команда Динамо U-21. Если бы поехали эти ребята, то решили бы все в противостоянии с Минаем уже в первом тайме. Потому что когда недооцениваешь соперника и пропускаешь по ходу матча, потом трудно собраться.

Минай – Динамо – 1:3 – видео голов

Ничего удивительного мы не увидели. Во второй половине игры динамовцы вышли и на классе сразу расставили все точки над "и", – цитирует Саленко 1927.kiev.ua.

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
Матч окончен
1 : 3
Динамо Киев
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Теги
Кубок Украины Минай - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Олег Саленко
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