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Саленко: Динамо U-21 вирішило б усі питання у матчі з Минаєм ще у першому таймі

08:24 1169 Читать на русском
Саленко: Динамо U-21 вирішило б усі питання у матчі з Минаєм ще у першому таймі
Олег Саленко / Фото з соцмереж

Екс-гравець Динамо Олег Саленко прокоментував результат кубкового матчу між "біло-синіми" та Минаєм.

"Команді потрібно виходити і з перших хвилин починати грати, а не із настроєм, що ми приїдемо і так просто виграємо – так не буває. Добре, що в другій половині гри команда зібралася. Рівень колективів все ж таки різний.

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Взагалі, пропонував, щоб на цей кубковий матч поїхала команда Динамо U-21. Якби поїхали ці хлопці, то вирішили б все в протистоянні із Минаєм вже у першому таймі. Бо коли недооцінюєш суперника і пропускаєш по ходу матчу, потім важко зібратися.

Минай – Динамо – 1:3 – відео голів

Нічого дивного ми не побачили. В другій половині гри динамівці вийшли і на класі одразу розставили всі крапки над "і", – цитує Саленка 1927.kiev.ua.

Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
Матч завершено
1 : 3
Динамо
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Теги
Кубок України Минай - Динамо Динамо Динамо Олег Саленко
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