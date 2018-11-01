Саленко: Динамо U-21 вирішило б усі питання у матчі з Минаєм ще у першому таймі

Екс-гравець Динамо Олег Саленко прокоментував результат кубкового матчу між "біло-синіми" та Минаєм.

"Команді потрібно виходити і з перших хвилин починати грати, а не із настроєм, що ми приїдемо і так просто виграємо – так не буває. Добре, що в другій половині гри команда зібралася. Рівень колективів все ж таки різний.

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Взагалі, пропонував, щоб на цей кубковий матч поїхала команда Динамо U-21. Якби поїхали ці хлопці, то вирішили б все в протистоянні із Минаєм вже у першому таймі. Бо коли недооцінюєш суперника і пропускаєш по ходу матчу, потім важко зібратися.

Минай – Динамо – 1:3 – відео голів

Нічого дивного ми не побачили. В другій половині гри динамівці вийшли і на класі одразу розставили всі крапки над "і", – цитує Саленка 1927.kiev.ua.