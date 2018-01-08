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Минай – Динамо – 1:3 – видео голов

31 октября 16:26 3554 Читати українською
Минай – Динамо – 1:3 – видео голов
Минай – Динамо – 1:3 – видео голов / ФК Динамо

Динамо одолело Минай в матче 1/8 финала Кубка Украины. Смотрите видео голов поединка Минай – Динамо.

Динамо переиграло Минай в 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне пропустили первыми, но в начале второго тайма сумели ответить дублем Шапаренко и голом Гармаша. Матч закончился со счетом 1:3 в пользу "бело-синих".

Динамо одолело Минай в тяжелом матче и пробилось в 1/4 финала Кубка Украины

Гол Гегедоша:

Первый гол Шапаренко:

Второй гол Шапаренко:

Гол Гармаша:

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
Матч окончен
1 : 3
Динамо Киев
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Кубок Украины Видеоновости Минай - Динамо Киев Кубок Украины 2018/19 Динамо Киев Динамо Киев Минай Минай
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