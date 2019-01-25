Саламанка готовит трансфер одного из самых результативных украинцев – испанцы обеспокоены его фамилией

Унионистас Саламанка, которая выступает в третьем по классу дивизионе чемпионата Испании, может усилиться забивным экс-нападающим Карпат и Арсенала. Николай Ковталюк привлек внимание футбольной Европы своими подвигами в составе Дилы.
23-летний бомбардир, родившийся в Самборе (Львовская область), забил 21 гол за 31 матч в чемпионате Грузии 2018 – один из лучших показателей года среди наших игроков. Ковталюк, за которым в Украине и близко не замечали такой результативности, может перебраться в испанскую Унионистас Саламанку, информируют авторитетные источники из Испании (COPE). Правда на игрока претендуют многие другие команд из нескольких стран. Да и Дила не желает за копейки расставаться с форвардом, трансферная стоимость которого оценивается в 375 тысяч евро. Пока что все на стадии переговоров, но испанцы якобы ставят именно на Николая как форварда, который должен усилить конкуренцию и качество в атакующем звене.
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Этот клуб является наследником команды, обанкротившейся в 2013-м после 90 лет существования. После своего перезагрузки Саламанка уже успела пройти от любительского футбола через еще 2 дивизиона в третью по классу лигу – Сегунду Б. И этим амбиции не ограничиваются. Правда сейчас испанский клуб имеет одну из худших атак в верхней половине турнирной таблицы (20 голов за 21 тур), соревнуясь за выход в плей-офф, который может принести новое повышение в классе.
Ковталюк может вернуться в Украину – его клуб хочет удержать игрока большой суммой трансфера
В Испании 23-летнего украинца характеризуют как молодого и голодного. Высокий, ростом 1,93 м, однако способный не только ждать передач в штрафной, но и участвовать в комбинационной игре. Основная нога – правая, но и левой может вас удивить. Не лишен взрывной скорости.
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