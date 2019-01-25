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Саламанка готовит трансфер одного из самых результативных украинцев – испанцы обеспокоены его фамилией

25 января 14:45 1497 Читати українською
Саламанка готовит трансфер одного из самых результативных украинцев – испанцы обеспокоены его фамилией
Николай Ковталюк может перебраться в Испанию

Унионистас Саламанка, которая выступает в третьем по классу дивизионе чемпионата Испании, может усилиться забивным экс-нападающим Карпат и Арсенала. Николай Ковталюк привлек внимание футбольной Европы своими подвигами в составе Дилы.

23-летний бомбардир, родившийся в Самборе (Львовская область), забил 21 гол за 31 матч в чемпионате Грузии 2018 – один из лучших показателей года среди наших игроков. Ковталюк, за которым в Украине и близко не замечали такой результативности, может перебраться в испанскую Унионистас Саламанку, информируют авторитетные источники из Испании (COPE). Правда на игрока претендуют многие другие команд из нескольких стран. Да и Дила не желает за копейки расставаться с форвардом, трансферная стоимость которого оценивается в 375 тысяч евро. Пока что все на стадии переговоров, но испанцы якобы ставят именно на Николая как форварда, который должен усилить конкуренцию и качество в атакующем звене.


Николай Ковталюк, Саламанка

Николай Ковталюк в жесткой борьбе с хавбеком Шахтера Дентиньо, играя за Арсенал

Этот клуб является наследником команды, обанкротившейся в 2013-м после 90 лет существования. После своего перезагрузки Саламанка уже успела пройти от любительского футбола через еще 2 дивизиона в третью по классу лигу – Сегунду Б. И этим амбиции не ограничиваются. Правда сейчас испанский клуб имеет одну из худших атак в верхней половине турнирной таблицы (20 голов за 21 тур), соревнуясь за выход в плей-офф, который может принести новое повышение в классе.

Ковталюк может вернуться в Украину – его клуб хочет удержать игрока большой суммой трансфера

В Испании 23-летнего украинца характеризуют как молодого и голодного. Высокий, ростом 1,93 м, однако способный не только ждать передач в штрафной, но и участвовать в комбинационной игре. Основная нога – правая, но и левой может вас удивить. Не лишен взрывной скорости.

Ковталюк отмечался в Грузии не только голами после сольных проходов, но и неожиданным празднованием в стиле форварда сборной России Артема Дзюбы. Стал 3-м лучшим бомбардиром последнего сезона, уступив конкурентам лишь одним забитым мячом.

Your school @artem.dzyuba 2️⃣2️⃣

Допис, поширений Kolya Kovtalyuk (@kalyunya_22)

Испанские журналисты уже встревожены, как они должны будут произносить фамилию Ковталюка. "Да, и как это выговорить? Со времен Мельцарски (экс-нападающий сборной Польши и Порту, – прим."Футбол 24") у нас не было такого странного имени/национальности", – жалуется периодист из Саламанки Хавьер Гарроте, пост которого собрал немало лайков.

А вот мнения фанатов разделились: кому-то нравится умение Николая работать обеими ногами, а также скорость и игра в касание. Но есть и такие, кто считает подобный трансфер рискованным, учитывая адаптацию, отсутствие знания языка, неизвестное состояние нынешней формы (грузинский чемпионат завершился еще в декабре) и лигу несколько иного уровня.

Напомним, Ковталюк является воспитанником ФК Княжа (Счастливое) и ЛДУФК Львов. В Украине прошел черед дубли Карпат и Ильичевца, а также поиграл за ФК Полтава, Арсенал Киев и Колос.

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