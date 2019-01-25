Саламанка готує трансфер одного із найрезультативніших українців – іспанці стурбовані його прізвищем

Уніоністас Саламанка, яка виступає у третьому за класом дивізіоні чемпіонату Іспанії, може підсилитись забивним екс-нападником Карпат та Арсенала. Микола Ковталюк привернув увагу футбольної Європи своїми подвигами у складі Діли.
23-річний бомбардир, який народився у Самборі на Львівщині, забив 21 гол за 31 матч у чемпіонаті Грузії 2018 – один з найкращих показників року серед наших гравців. Ковталюк, за котрим в Україні й близько не помічали такої результативності, може перебратись в іспанську Уніоністас Саламанку, інформують авторитетні джерела з Іспанії (COPE). Щоправда на гравця претендують чимало інших команд з багатьох країн. Та й Діла не бажає за копійки розлучатись з форвардом, трансферну вартість якого оцінюють у 375 тисяч євро. Наразі все на стадії переговорів, але іспанці начебто ставлять саме на Миколу як форварда, який має підсилити конкуренцію та якість в атакувальній ланці.
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Цей клуб є спадкоємцем команди, що збанкрутувала у 2013-му після 90 років існування. Після свого перезавантаження Саламанка вже встигла пройти від аматорського футболу через ще 2 дивізіони у 3-ю за класом лігу – Сегунду Б. І цим амбіції не обмежуються. Щоправда зараз іспанський клуб має одну з найгірших атак у верхній половині турнірної таблиці (20 голів за 21 тур), змагаючись за вихід у плей-офф, який може принести нове підвищення у класі.
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В Іспанії 23-річного українця характеризують як молодого та голодного. Високий, ростом 1,93 м, але здатен не лише чекати передач у штрафному, а й брати участь у комбінаційній грі. Основна нога – права, проте й лівою може вас здивувати. Не позбавлений вибухової швидкості.
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