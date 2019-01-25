Саламанка готує трансфер одного із найрезультативніших українців – іспанці стурбовані його прізвищем

Уніоністас Саламанка, яка виступає у третьому за класом дивізіоні чемпіонату Іспанії, може підсилитись забивним екс-нападником Карпат та Арсенала. Микола Ковталюк привернув увагу футбольної Європи своїми подвигами у складі Діли.

23-річний бомбардир, який народився у Самборі на Львівщині, забив 21 гол за 31 матч у чемпіонаті Грузії 2018 – один з найкращих показників року серед наших гравців. Ковталюк, за котрим в Україні й близько не помічали такої результативності, може перебратись в іспанську Уніоністас Саламанку, інформують авторитетні джерела з Іспанії (COPE). Щоправда на гравця претендують чимало інших команд з багатьох країн. Та й Діла не бажає за копійки розлучатись з форвардом, трансферну вартість якого оцінюють у 375 тисяч євро. Наразі все на стадії переговорів, але іспанці начебто ставлять саме на Миколу як форварда, який має підсилити конкуренцію та якість в атакувальній ланці.

Микола Ковталюк у жорсткій боротьбі з хавбеком Шахтаря Дентінью, граючи за Арсенал

Цей клуб є спадкоємцем команди, що збанкрутувала у 2013-му після 90 років існування. Після свого перезавантаження Саламанка вже встигла пройти від аматорського футболу через ще 2 дивізіони у 3-ю за класом лігу – Сегунду Б. І цим амбіції не обмежуються. Щоправда зараз іспанський клуб має одну з найгірших атак у верхній половині турнірної таблиці (20 голів за 21 тур), змагаючись за вихід у плей-офф, який може принести нове підвищення у класі.

Ковталюк може повернутись в Україну – його клуб хоче втримати гравця великою сумою трансферу

В Іспанії 23-річного українця характеризують як молодого та голодного. Високий, ростом 1,93 м, але здатен не лише чекати передач у штрафному, а й брати участь у комбінаційній грі. Основна нога – права, проте й лівою може вас здивувати. Не позбавлений вибухової швидкості.

Posible nuevo FICHAJE del @SalamancaCFUDS ️‍♂️MYKOLA KOVTALYUK...



1,93m de Delantero...

️️️Buena capacidad asociativa

️Diestro pero domina ambas piernas



Aunque parezca un “9 DE ESTAR”... se asocia bien en juego combinativo...



Jugador joven y con HAMBRE...



¡TOP! pic.twitter.com/E0mjzHzkPV — Aaron Sanchez (@AaroonSanchez) 23 січня 2019 р. Ковталюк відзначався у Грузії не лише голами після сольних проходів, а й несподіваним святкуванням у стилі форварда збірної Росії Артема Дзюби. Став 3-м найкращим бомбардиром останнього сезону, поступившись конкурентам лише одним забитим м'ячем. Переглянути цей допис в Instagram Your school @artem.dzyuba 2️⃣2️⃣ Допис, поширений Kolya Kovtalyuk (@kalyunya_22) 24 Лис 2018 р. о 9:15 PST Іспанські журналісти вже стривожені, як вони повинні будуть виголошувати прізвище Ковталюка. "Так, і як це вимовити? З часів Мєльцарскі (екс-нападник збірної Польщі та Порту, – прим. "Футбол 24") у нас не було такого дивного імені/національності", – скаржиться періодист із Саламанки Хав'єр Гарроте, пост якого зібрав немало вподобань. ¿Si? ¿Y cómo se pronuncia? Desde Mielcarski no tendríamos un nombre/nacionalidad tan extraña. https://t.co/jFsXmlCWTd — Javier Garrote (@J_Garrote) 23 січня 2019 р. А ось думки фанатів розділились: декому подобається вміння Миколи працювати обома ногами, а ще швидкість та гра в дотик. Та є й такі, хто вважає подібний трансфер ризикованим з огляду на адаптацію, відсутність знання мови, невідомий стан актуальної форми (грузинський чемпіонат завершився ще в грудні) та лігу дещо іншого рівня. Нагадаємо, Ковталюк є вихованцем ФК Княжа (Щасливе) та ЛДУФК Львів. В Україні пройшов черед дублі Карпат та Іллічівця, а також пограв за ФК Полтава, Арсенал Київ і Колос.

Наші за кордоном: геніальний Шахов, протиріччя Зозулі, гонитва Ковталюка, жертва суддів – Лук’янчук