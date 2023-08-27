Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп не хотел отпускать в Саудовскую Аравию одного из своих лидеров. Аль-Иттихад не собирался сдаваться в борьбе за Салаха, а противостоять огромным финансам Ливерпуль не смог.

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Как информирует Topskills Sports UK, египтянин получил предложение в размере 320 миллионов фунтов в течение трехлетнего контракта, а также за каждый сезон Мохамеду выплатят еще 6 млн в виде бонусов. Ливерпулю предлагают за трансфер Салаха более 100 миллионов. Невероятные финансовые условия сделают его одним из самых дорогих игроков Саудовской Аравии. Ожидается, что нападающий проведет последний матч за мерсисайдцев, а затем отправится на медосмотр в Париж, где будет подписано соглашение.

За семь сезонов в составе Ливерпуля Мохамед Салах сыграл 307 матчей во всех турнирах. В активе египтянина 187 голов и 80 результативных передач. Действующее соглашение нападающего с клубом действует до 2025 года. Вместе с мерсисайдцами Салах завоевывал титул чемпиона Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

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