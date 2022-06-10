Салах получил звание лучшего игрока сезона в Англии, Фоден забрал "младшую" награду
10:20 - Читати українською
Профессиональная футбольная ассоциация Англии раздала главные награды футболистам по итогам сезона.
Форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха FPA признала лучшим игроком кампании 2021/22, сообщает пресс-служба ассоциации.
Ливерпуль утер нос Манчестер Сити: АПЛ назвала символическую сборную сезона
Для египтянина этот приз стал вторым в карьере. В завершившемся сезоне Мохамед вместе с Соном Хин Мином стал лучшим бомбардиром АПЛ, а также выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги.
К слову, лучшим молодым исполнителем года был назван Фил Фоден, который вместе с Манчестер Сити завоевал золотые медали чемпионата, лишь на один пункт опередив Ливерпуль.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter