Форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха FPA признала лучшим игроком кампании 2021/22, сообщает пресс- служба ассоциации.

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Для египтянина этот приз стал вторым в карьере. В завершившемся сезоне Мохамед вместе с Соном Хин Мином стал лучшим бомбардиром АПЛ, а также выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги.