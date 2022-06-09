АПФ назвала команду года. В ней представители только четырех команд – Ливерпуля, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси, сообщает пресс-служба ассоциации.

Роналду стал лучшим игроком Манчестер Юнайтед в сезоне 2021/22 по версии фанатов – единственный трофей португальца

Больше всего игроков в символическую команду делегировали мерсисайдцы – шесть, что вдвое больше чем действующие чемпионы Англии. В то же время "одиночками" в сборной являются Криштиану Роналду и Антонио Рюдигер.

Команда сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии:

Голкипер: Алиссон;

Защитники: Жоау Канселу, Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд, Вирджил Ван Дейк;

Полузащитники: Тьяго Алькантара, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва;

Форварды: Криштиану Роналду, Садио Мане, Мохамед Салах.

Напомним, по итогам сезона золотые медали АПЛ завоевал Манчестер Сити, который только на один зачетный бал опередил Ливерпуль.