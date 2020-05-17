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Салах отказался переходить в Реал

08:49 43 Читати українською
Салах отказался переходить в Реал
Мохамед Салах / ФК Ливерпуль

Хани Рамзи, работавший в тренерском штабе Эктора Купера в сборной Египта, признался, что лидер Ливерпуля отклонил предложение мадридцев.

Как выяснилось, 27-летний Салах мог перебраться на Сантьяго Бернабеу в 2018-м, но решил остаться в Англии.

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"В марте 2018 года у нас проходило обучение в Швейцарии. Тогда Салах сказал мне и Эктору Куперу, что получил серьезное предложение от Реала. Как видим, это было за несколько месяцев до того финала Лиги чемпионов, в котором Реал обыграл Ливерпуль (3:1 в 2018-м на НСК Олимпийский – прим.).

Мы обсуждали это, но в итоге Мохамед решил остаться, потому что ему комфортно в Ливерпуле", – цитирует тренера AS со ссылкой на OnTime Sports.

Напомним, Салах перебрался в Ливерпуль в 2017 году из Ромы за 42 млн евро. Выиграл Лигу чемпионов 2018/19 и близок к победе в АПЛ, если чемпионат Англии будет возобновлен.

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