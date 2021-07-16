"Я держался подальше от социальных сетей в течение нескольких дней, чтобы провести время со своей семьей и поразмышлять над событиями последних нескольких недель. Этим сообщением я хочу показать, насколько я благодарен за всю любовь, которую я получил, и я считаю, что должен поблагодарить всех, кто поддержал меня.

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Для меня было честью играть за сборную Англии – команду, которая подает пример другим. Они братья на всю жизнь, и я благодарен за все, чему я научился у каждого игрока и представителя штаба. Они очень упорно работали. Помочь своей команде попасть в наш первый за 55 лет финал, знать, что они многим пожертвовали, чтобы я был здесь, – это значит для меня все.

Нет слов, чтобы передать, как я был разочарован результатом и своим пенальти. Я действительно верил, что мы выиграем этот титул для вас. Мне жаль, что мы не смогли вернуть его домой в этом году, но обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы нынешнее поколение знало, как это – побеждать.

Моя реакция после матча говорила обо всем. Мне было очень больно. Я чувствовал, что подвел всех вас и свою английскую семью. Но я могу вам пообещать, что не допущу, чтобы тот негатив, который я получил на этой неделе, сломал меня. Я очень благодарен тем, кто отправлял мне душевные письма, желал мне и моей семье всего наилучшего. Вот почему должен быть футбол. Очень впечатляет, когда люди всех рас, полов, религий и происхождений объединяются в общей футбольной радости", – написал Сака в своих соцсетях.

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