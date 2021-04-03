Луганский клуб недосчитался двух основных игроков на поединок 20-го тура против Руха.

Виталий Вернидуб и Денис Фаворов заболели коронавирусом, из-за чего пропустили встречу с Рухом, сообщает программа Тур Online.

Игрок сборной Казахстана попал на радары Зари

Отмечается, что оба футболиста уже находятся на самоизоляции. Добавим, что потеря не помешала луганчанам отпраздновать победу в поединке благодаря дублю Громова.

Победа над Рухом позволила Заре набрать 35 очков и приблизиться к Шахтеру на расстояние 4 зачетных баллов, а "желто-черные" с 13 пунктами остались последними.

Заря победила Рух благодаря дублю Громова – львовяне остались на дне турнирной таблицы УПЛ