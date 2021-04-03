Заря потеряла двух лидеров из-за коронавируса
19:35 - Читати українською
Луганский клуб недосчитался двух основных игроков на поединок 20-го тура против Руха.
Артём Громов 8’
Артём Громов 60’
8’ Артём Громов
60’ Артём Громов
Виталий Вернидуб и Денис Фаворов заболели коронавирусом, из-за чего пропустили встречу с Рухом, сообщает программа Тур Online.
Игрок сборной Казахстана попал на радары Зари
Отмечается, что оба футболиста уже находятся на самоизоляции. Добавим, что потеря не помешала луганчанам отпраздновать победу в поединке благодаря дублю Громова.
Победа над Рухом позволила Заре набрать 35 очков и приблизиться к Шахтеру на расстояние 4 зачетных баллов, а "желто-черные" с 13 пунктами остались последними.
Заря победила Рух благодаря дублю Громова – львовяне остались на дне турнирной таблицы УПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter