"Это был очень интересный и насыщенный год, и я очень благодарен всем футболистам, тренерам и работникам клуба за все моменты, которые мы пережили вместе. Я благодарю руководство клуба, с которым у меня всегда были хорошие отношения, а также болельщиков, которые, несмотря ни на что, поддерживали Волынь в нужный момент.

Сачко официально покинул Волынь

Также очень желаю успеха своим преемникам – впереди еще много нелегких, но очень интересных страниц в истории нашей с вами родной команды", – приводит слова Сачко официальный Instagram Волыни.

Напомним, Сачко возглавил Волынь 19 августа 2020 года. По итогам прошлого сезона его подопечные заняли в турнирной таблице Первой лиги седьмую строчку, набрав 46 очков.

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