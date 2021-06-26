"Це був дуже цікавий і насичений рік, і я дуже вдячний всім футболістам, тренерам і працівникам клубу за всі моменти, які ми пережили разом. Я дякую керівництву клубу, з яким у мене завжди були хороші стосунки, а також уболівальникам, які, незважаючи ні на що, підтримували Волинь в потрібний момент.

Сачко офіційно покинув Волинь

Також дуже бажаю успіху своїм наступникам – попереду ще багато нелегких, але дуже цікавих сторінок в історії нашої з вами рідної команди", – наводить слова Сачка офіційний Instagram Волині.

Нагадаємо, Сачко очолив Волинь 19 серпня 2020 року. За підсумками минулого сезону його підопічні посіли у турнірній таблиці Першої ліги сьому сходинку, набравши 46 очок.

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