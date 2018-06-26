Сачко договорился о новом контракте с Ворсклой

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко признался, что уже согласовал с клубом новый трудовой договор.

"Принципиальное согласие не только со мной, но и со всеми моими помощниками уже достигнуто – остались детали, которые сейчас обсуждаются. Я надеюсь, что в клубе выполнят небольшую просьбу нашего штаба.

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Сейчас не лучшее время для каких-то экспериментов. И люди своей работой заслужили соответствующее отношение. То же самое касается и футболистов, которые вообще совершили подвиг в той ситуации, в которой мы оказались.

Что касается задолженности по зарплате? Я не буду комментировать эту тему. Я по-прежнему верю в то, что наши руководители решат все проблемы. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация урегулируется", – цитирует Сачко zbirna.com.