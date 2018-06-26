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Сачко домовився про новий контракт з Ворсклою

11:30 126 Читать на русском
Сачко домовився про новий контракт з Ворсклою
Василь Сачко (ліворуч) / фото: ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Василь Сачко зізнався, що вже узгодив із клубом новий трудовий договір.

"Принципової згоди не тільки зі мною, а й з усіма моїми помічниками вже досягнуто – залишилися деталі, які зараз обговорюються. Я сподіваюся, що в клубі виконають невелике прохання нашого штабу.

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Зараз не найкращий час для якихось експериментів. Та й люди своєю роботою заслужили відповідне ставлення. Те ж саме стосується і футболістів, які взагалі здійснили подвиг в тій ситуації, в якій ми опинилися.

Щодо заборгованості по зарплаті? Я не буду коментувати цю тему. Я як і раніше вірю в те, що наші керівники вирішать всі проблеми. Сподіваюся, що найближчим часом ситуація врегулюється", – цитує Сачка zbirna.com.

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Ворскла Ворскла Василь Сачко Василь Сачко
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