Арнаутович играл в Нидерландах три года и покинул Твенте 15 лет назад. Несмотря на это, он до сих пор помнит нидерландский язык. После поражения от сборной Франции в матче первого тура группового этапа Евро-2024 форвард Интера и сборной Австрии разговаривал с журналистами нидерландского канала NOS на нидерландском языке.

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"Мы знали, что у Франции хорошая команда, и она является фаворитом на этом чемпионате Европы, но в итоге мы провели хороший матч. Я даю интервью на нидерландском языке? Я никогда не забуду время, проведённое в вашей стране. Я все еще могу хорошо говорить по-нидерландски, потому что я также играю с несколькими вашими соотечественниками в клубе. Если разговаривать с ними каждый день, забыть язык будет тяжело", – отметил Арнаутович, подразумевая Стефана Де Врея, Дензела Дюмфриса и Дэви Классена.

Напомним, что Марко также поиграл за Вердер, Сток Сити, Вест Хэм, Шанхай Порт и Болонью.

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