"Мудрик на позиции "десятки" в Челси? Если он имеет сейчас больше игрового времени и забивает, то, наверное, он более полезен в этой позиции. На позиции левого вингера очень большая конкуренция. Надеюсь, Мудрик приезжает в сборную в очень хорошем настроении.

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Четыре нападающих в сборной Украины? Считаю, что у нас в составе есть игроки, которые могут закрыть несколько позиций. Есть 4 нападающих, но они могут играть на разных позициях. Можем ли кого-то из них ожидать на фланге? Все зависит от игры. Тренер должен в каждый момент матча принимать какие-то решения. Важно, чтобы у тебя были игроки, которые могут изменить игру", – поделился Ребров в эфире YouTube-канала УАФ.

Заметим, что в последних нескольких матчах за Челси Мудрик появлялся не на левом фланге, а на позиции под нападающим. Это помогло Михаилу забить гол в ворота Ньюкасла, который оказался победным. Следует добавить, что в расположение сборной Украины вызвали Артема Довбика, Романа Яремчука, Даниила Сикана и Владислава Ваната.

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