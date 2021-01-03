"Вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне? Я хотел бы ошибаться, но, думаю, в кабинетах уже все решили, и апелляция от Украины не поможет команде.

"Чистый бред": Селезнев – о техническом поражении сборной Украины от швейцарцев в Лиге наций

На мой взгляд, это несправедливое решение оставят в силе. Но опять же, дай Бог, чтобы я ошибся, и в Лозанне вынесли справедливый вердикт", – цитирует Сабо Команда 1.

Отметим, что 25 ноября Украине присудили техническое поражение за несыгранный матч со Швейцарией. УАФ подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд и ожидает результата. Сейчас сборная вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України