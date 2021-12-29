"Бред. Чистый бред. Есть футбол, а есть околофутбол. Это был околофутбол. Не имеют права забирать очки, если матч не сыгран. Это бред. Должны были играть, Украина была согласна. По-человечески должны были играть. Но УЕФА вынес вердикт. Нельзя было позволить не состояться этому матчу.

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Это авантюра Швейцарии. Или так они сильно хотели... Не знаю. Для меня это непонятное решение. Они его точно не отменят. Решение принято. Но наша сборная будет идти вперед, это правильно", – сказал Селезнев в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, заключительный поединок "сине-желтых" в Лиге наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – у сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. За это 25 ноября Украине присудили техническое поражение. Как следствие, сборная вылетела из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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