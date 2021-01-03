Сабо скептично висловився про шанси збірної України на позитивне рішення щодо матчу зі Швейцарією
Екс-тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає, що "синьо-жовтим" варто сподіватись на чудо.
"Вердикт Спортивного арбітражного суду в Лозанні? Я хотів би помилятися, але, думаю, в кабінетах вже все вирішили, і апеляція від України не допоможе команді.
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На мій погляд, це несправедливе рішення залишать у силі. Але знову ж таки, дай Бог, щоб я помилився, і в Лозанні винесли справедливий вердикт", – цитує Сабо Команда 1.
Зазначимо, що 25 листопада Україні присудили технічну поразку за незіграний матч зі Швейцарією. УАФ подала апеляцію у Спортивний арбітражний суд та очікує результату. Наразі збірна вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.
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