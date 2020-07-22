Сабо признался, что Лобановский собирался покинуть Динамо незадолго до своей смерти

"Незадолго до смерти мы с Лобановским сидели после тренировки и он сказал мне, что собирается заканчивать тренерскую карьеру. Но он уже был какой-то не такой, не было в нем такой жизни.

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Он сказал: "Ты знаешь, Йожеф, наверное, я буду заканчивать". Я спрашиваю: "Что ты так?". А он мне: "Когда меня не понимают, особенно легионеры, трудно работать". Перед полетом в Запорожье мы говорили ему, чтобы не летел. Но как он мог без команды", – сказал Сабо в интервью Гордону.

Напомним, Валерий Лобановский вернулся в Динамо после своей работы на Ближнем Востоке в 1996 году. Мэтр возглавлял киевский клуб до своей смерти. 7 мая 2002 во время матча с запорожским Металлургом Лобановскому внезапно стало плохо. Прямо с тренерской скамьи он был доставлен в больницу Запорожья с диагнозом "инсульт". Валерий Васильевич был сразу же прооперирован, но все усилия врачей оказались напрасными – 13 мая Лобановский умер.

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