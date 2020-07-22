Сабо зізнався, що Лобановський збирався покинути Динамо незадовго до своєї смерті

"Незадовго до його смерті ми з Лобановським сиділи після тренування і він сказав мені, що збирається закінчувати тренерську кар'єру. Але він вже був якийсь не такий, не було в ньому такого життя.

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Він сказав: "Ти знаєш, Йожефе, напевно, я буду закінчувати". Я питаю: "Чого ти так?". А він мені: "Коли мене не розуміють, особливо легіонери, важко працювати". Перед польотом у Запоріжжя ми говорили йому, щоб не летів. Але як він міг без команди", – сказав Сабо в інтерв'ю Гордону.

Нагадаємо, Валерій Лобановський повернувся в Динамо після своєї роботи на Близькому Сході у 1996 році. Метр очолював київський клуб до своєї смерті. 7 травня 2002 року під час матчу із запорізьким Металургом Лобановському раптово стало погано. Прямо з тренерської лави він був доставлений в лікарню Запоріжжя з діагнозом "інсульт". Валерій Васильович був відразу ж прооперований, але всі зусилля лікарів виявилися марними – 13 травня Лобановський помер.

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