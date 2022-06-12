"Забарный – хороший игрок, серьезно относящийся к футболу, должен расти. Качественно играет в отборе, в воздухе, в передачах. Его должны обязательно купить. Цена в 30 млн евро справедлива? Думаю, что он стоит дороже.

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Видно, что это футболист. Причем сразу. Здорово играет, есть скорость. Тому же Бабаяну (в матче против Армении – прим.) не уступал в скорости. Нужно продавать – у него будет совсем другое настроение и мотивация. Конечно, за бесценок отдавать не стоит – через год-два Забарный обойдется в 50 млн евро", – поделился Сабо в интервью 1927.kiev.ua.

Напомним, в прошлом сезоне (который был недоигран из-за нападения России) Забарный провел за Динамо 23 матча, в которых отметился одним ассистом. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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