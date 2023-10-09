"Мы прибыли в Прагу в хорошем настроении – я имею в виду игроков Шахтера. Ведь недавно мы показали очень зрелищную игру в Лиге чемпионов. Уступая 0:2, сумели победить. Похожая ситуация была и в матче сборной с Северной Македонией. Также проигрывали, но в итоге выиграли – 3:2. Сейчас будем готовиться к следующим поединкам.

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После таких камбэков понимаешь, что в футболе возможно все. Надо работать и верить в свои силы, тогда все будет хорошо. После матча с Антверпеном мы сразу отправились в Прагу. Я здесь уже три дня, то есть время для отдыха было, я уже полностью восстановился. Вчера была первая тренировка – ребята из Динамо просто немного пробежались, а представители Шахтера еще и сделали упражнения на технику и поиграли в квадрат.

Северная Македония – соперник непростой, и мы это уже увидели. Недавно македонцы сыграли вничью с Италией, так что это очень сильная команда. Но надеемся, что в Праге будет больше наших болельщиков и, соответственно, больше поддержки. Мы это почувствуем, и играть будет легче, чем в первом матче, на выезде. Надо серьезно настраиваться на игру с первых минут, чтобы не получилось так, как в предыдущей встрече", – цитирует Судакова официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины накануне начала подготовку к октябрьским матчам отбора на Евро-2024: 14 октября подопечные Сергея Реброва сыграют с Северной Македонией, а 17-го – с Мальтой.

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