"Шовковський буде виконувати обов'язки головного тренера Динамо? Я за Сашу. Нехай він бере на себе відповідальність. Це завжди дуже хвилююче. Коли мене запитали про його кандидатуру на пост головного тренера в Динамо, я говорив, що йому ще ранувато, потрібно "обтесатися", пройти шлях помічника.

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Рішення клубу було призначити саме Олександра, і його потрібно підтримати та побажати удачі. На час відсутності Луческу нехай він керує і відповідає за гру та результат. Побачимо, яким буде почин Шовковського, як головного тренера", – поділився Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що Луческу після поєдинку з Шахтарем оголосив, що буде прооперований, а обов'язки наставника виконуватиме легенда киян Олександр Шовковський.

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