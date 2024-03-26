Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо убежден, что Александра Зинченко не стоит выпускать на поле на поединок за путевку на Евро-2024 против Исландии.

"У меня вызывает опасения Мудрик. Если у него не будет пространства, то ему будет сложно. Он не позиционный игрок и ему тяжело играть при насыщенной защите со страховкой. Зинченко из-за травмы пропустил шесть игр за Арсенал.

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Возможно, Ребров ошибся, выпустив его против Боснии, надеясь, что он станет связующим звеном. Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать, надо его поберечь, исландцы еще те костоломы. Вместо него можно выпустить Шапаренко или Малиновского, но это решать Реброву.

Нам точно не помешает игрок, который может пробить и забить с 20-ти метров и больше. Нужно не бояться чаще бить с разных дистанций и позиций, иначе Исландию не победить. Если мы начнем играть в тыры-пыры-пыры-пыры, то нихр*на не получится.

Также с Боснией у нас не работали фланги, Зубкова вообще не было видно в первом тайме. А когда фланги заработали, то мы сразу забили гол. Отмечу, что Ребров провел очень хорошие замены. Можно сказать, что Яремчук выиграл матч", – поделился Сабо в интервью sport-express.ua.

Напомним, уже сегодня, 26-го марта, состоится решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Игра состоится в польском Вроцлаве, начало в 21:45.

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