Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо переконаний, що Олександра Зінченка не варто випускати на поле на поєдинок за путівку на Євро-2024 проти Ісландії.

"У мене викликає побоювання Мудрик. Якщо в нього не буде простору, то йому буде складно. Він не позиційний гравець і йому важко грати при насиченому захисті зі страховкою. Зінченко через травму пропустив шість ігор за Арсенал.

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Можливо, Ребров помилився, випустивши його проти Боснії, сподіваючись, що він стане сполучною ланкою. Зінченка в жодному разі не потрібно випускати, треба його поберегти, ісландці ще ті костоломи. Замість нього можна випустити Шапаренка або Маліновського, але це вирішувати Реброву.

Нам точно не завадить гравець, який може пробити і забити з 20-ти метрів і більше. Потрібно не боятися частіше бити з різних дистанцій і позицій, інакше Ісландію не перемогти. Якщо ми почнемо грати в тири-пири-тири-пири, то ніхр*на не вийде.

Також із Боснією в нас не працювали фланги, Зубкова взагалі не було видно в першому таймі. А коли фланги запрацювали, то ми відразу забили гол. Зазначу, що Ребров провів дуже хороші заміни. Можна сказати, що Яремчук виграв матч", – поділився Сабо в інтерв'ю sport-express.ua.

Нагадаємо, вже сьогодні, 26-го березня, відбудеться вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією. Гра відбудеться у польському Вроцлаві, початок о 21:45.

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