"В матче между Динамо и Колосом мы увидели чисто кубковое противостояние. Ковалёвцы – молодцы, хорошо защищались, отработали. Могли пройти дальше, если бы капитан команды не решил кого-то обмануть и не пробил по центру. Получилось, что обманул сам себя. Если ты боишься бить – зачем идешь бить?!

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Мирче Луческу повезло. У киевлян не было стопроцентных моментов, но они были сильнее и много атаковали – мяч никак не шел в ворота. Тем не менее, я был уверен в победе Динамо. Знаю Мирчу Луческу. Это такой везунчик – не сыскать.

Луческу может выиграть невозможный матч – он очень везучий тренер. При мне говорили, что Якушин везучий, Лобановский везучий, но Луческу здесь вне конкуренции. Не знаю, что он в детстве ел", – сказал Сабо в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка Украины Динамо валидольно прошло Колос, завоевав путевку в следующий раунд лишь в серии послематчевых пенальти. В полуфинале соперником киевлян будет перволиговый Агробизнес, неожиданно выбивший из турнира Шахтер.

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