"У матчі між Динамо та Колосом ми побачили чисто кубкове протистояння. Ковалівці – молодці, добре захищалися, відпрацювали. Могли пройти далі, якби капітан команди не вирішив когось обдурити і не пробив по центру. Вийшло, що обдурив сам себе. Якщо ти боїшся бити – навіщо йдеш бити?!

Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу – Динамо проти головної сенсації турніру

Мірчі Луческу пощастило. У киян не було стовідсоткових моментів, але вони були сильнішими і багато атакували – м'яч ніяк не йшов у ворота. Тим не менше, я був упевнений у перемозі Динамо. Знаю Мірчу Луческу. Це такий везунчик – годі й шукати.

Луческу може виграти неможливий матч – він дуже везучий тренер. При мені говорили, що Якушин везучий, Лобановський везучий, але Луческу тут поза конкуренцією. Не знаю, що він в дитинстві їв", – сказав Сабо у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Кубка України Динамо валідольно пройшло Колос, здобувши путівку у наступний раунд лише у серії післяматчевих пенальті. У півфіналі суперником киян буде перошоліговий Агробізнес, який несподівано вибив з турніру Шахтар.

Динамо – Колос: Бойко тягне у півфінал Кубка – рівні суперники, помилка Луческу, битва з минулим, крихітний позитив