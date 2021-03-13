"Конечно, у Вильярреала большие шансы на проход дальше. Но всегда надо надеяться на камбэк.

Жесткий вердикт для 4-х игроков Динамо и трансфер Цыганкова – испанские СМИ о матче с Вильярреалом

Хочу сказать в целом, что украинские клубы в непростой период пандемии коронавируса вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Это уже большое достижение.

Динамо молодцы тем, что пробились в Лигу Чемпионов и вышли в весеннюю часть Лиги Европы. Болельщики всегда хотят всегда большего. С Вильярреалом иногда сложнее играть, чем с Барселоной или Реалом. Дело в том, что гранды иногда недооценивать соперников. Тем более, не забывайте, что Эмери специалист по Лиге Европы. Поэтому, при всем моем желании, я еще до матча отдавал предпочтение Вильярреалу", – сказал Селюк в программе "Денисов TIME".

Напомним, Динамо в первом поединке 1/8 финала лиги Европы в Киеве уступило Вильярреалу со счетом 0:2. Ответный матч через неделю, 18 марта.

Доля Динамо вирішена, а Луческу помиляється лише в одному: що відбулося проти Вільяреала – розбираємося без емоцій