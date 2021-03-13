"Звичайно, у Вільяреала великі шанси на прохід далі. Але завжди треба сподіватися на камбек.

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Хочу сказати загалом, що українські клуби у непростий період пандемії коронавірусу вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи. Це вже велике досягнення.

Динамо молодці тим, що пробилися у Лігу чемпіонів і вийшли у весняну частину ЛЄ. Вболівальники завжди хочуть більшого. З Вільяреалом іноді складніше грати, ніж з Барселоною або Реалом. Справа в тому, що гранди часто недооцінювати суперників. Тим більше, не забувайте, що Емері фахівець по Лізі Європи. Тому, при всьому моєму бажанні, я ще до матчу віддавав перевагу Вільяреалу", – сказав Селюк у програмі "Денисов TIME".

Нагадаємо, Динамо у першому поєдинку 1/8 фіналу ліги Європи в Києві поступилось Вільяреалу з рахунком 0:2. Матч-відповідь за тиждень, 18 березня.

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