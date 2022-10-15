"Все показывает Лига чемпионов и показывает очень ярко. К примеру, с Реалом не повезло, хотя несколько моментов у Мудрика было.

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У Мудрика одна проблема – он талантлив, но все еще ребенок. Первым для него отцом-тренером стал Де Дзерби и дальше Михаил начал расти.

С Йовичевичем ситуация не ухудшилась – при нем Мудрик очень уверенно чувствует себя. Но мне кажется, определенное время с ним нужно спать в одной комнате, как говорят о талантах. Это как Красников был повсюду с Тайсоном, когда он только приехал. Поэтому Мудрик еще формируется как человек", – сказал Денисов в программе "Небезпечна передача".

Напомним, в текущем сезоне Мудрик ghjdtk за Шахтер 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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