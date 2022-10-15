"Все показує Ліга чемпіонів і показує дуже яскраво. Наприклад, з Реалом не пощастило, хоча кілька моментів у Мудрика було.

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Мудрик має одну проблему – він талановитий, але все ще дитина. Першим для нього батьком-тренером став Де Дзербі і далі Михайло почав зростати.

З Йовичевічем ситуація не погіршилася – за нього Мудрик дуже впевнено почувається. Але мені здається, певний час із ним треба спати в одній кімнаті, як кажуть про таланти. Це як Красніков був всюди із Тайсоном, коли він тільки приїхав. Тому Мудрик ще формується як людина", – сказав Денисов у програмі "Небезпечна передача".

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик зіграв за Шахтар 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 резльтативні передачі.

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