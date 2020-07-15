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"С нами легко не будет": Скрипник обещает Динамо непростой поединок

11:38 - Читати українською
"С нами легко не будет": Скрипник обещает Динамо непростой поединок
Виктор Скрипник / ФК Заря

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник оценил шансы своей команды в борьбе за место в Лиге чемпионов.

 

"Мы добились важной победы над Колосом, и теперь у нас больше позитива, чем негатива. Команда готовится на четверг, у нас очень важная игра в рамках гонки за Лигу чемпионов или как там ее все называют.

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Мы понимаем, что легко не будет, но и с нами тоже легко не будет. На соперников мы не смотрим – думаем только о своей игре", – отметил Скрипник в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, после 30-ти туров Заря опережает Динамо на одно очко: подопечные Скрипника разместились на второй строчке, а команда Михайличенко идет третьей. Очная встреча между ними состоится 16 июля в 19:00.

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