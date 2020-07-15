"З нами легко не буде": Скрипник обіцяє Динамо непростий поєдинок

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив шанси своєї команду у боротьбі за місце у Лізі чемпіонів.

"Ми домоглися важливої перемоги над Колосом, і тепер у нас більше позитиву, ніж негативу. Команда готується на четвер, у нас дуже важлива гра в рамках гонки за Лігу чемпіонів чи як там її всі називають.

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Ми розуміємо, що легко не буде, але і з нами теж легко не буде. На суперників ми не дивимось – думаємо лише про свою гру", – зазначив Скрипник в ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, після 30-ти турів Зоря випереджає Динамо на одне очко: підопічні Скрипника розмістились на другій сходинці, а команда Михайличенка йде третьою. Очна зустріч між ними відбудеться 16 липня о 19:00.

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