Впервые с 2015, когда Adidas стал техническим партнером МЮ, на футболки вернулись знаменитые воротнички с узорами – символ некоторых памятных эпох в истории клуба.

Манчестер Юнайтед готов продать Роналду, который не посещает тренировки – Челси готовит предложение

Титульным спонсором Манчестер Юнайтед остается TeamViewer. В новой форме команда Эрика Тен Хага дебютирует 12 июля в товарищеском матче против Ливерпуля, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Стоимость новой футболки в клубном интернет-магазине – 100 фунтов за оригинал. Реплика стоит 70 фунтов.

К слову, португалец Бруну Фернандеш воспользовался случаем и сменил игровой номер. Теперь хавбек будет играть с восьмеркой на спине – этот номер освободился после ухода Хуана Маты. Раньше Бруну носил 18-ку.

Участие в фотосессии принял и Криштиану Роналду – впрочем, понятно, что она прошла еще раньше. Пока португалец все еще находится не с командой и хочет уйти из Манчестер Юнайтед.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 МЮ финишировал на 6-й позиции АПЛ и сыграет в Лиге Европы.

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