"С Международным днем цыган!" – Цыганык иронично потроллил себя тематическим фото

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык продемонстрировал хорошее чувство юмора.

Пока футбол в Украине на паузе, Игорь Цыганык старается не падать духом и поддерживать хорошее настроение.

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"С Международным днем цыган! Есть у меня один товарищ, который постоянно меня поздравляет!", – написал журналист в instagram под фото, где он оседлал коня.

Напомним, из-за пандемии в Украине приостановлены на неопределенный срок все спортивные соревнования.

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