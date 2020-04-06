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Коноплянка показал впечатляющую выносливость в челендже от Роналду – украинец почти догнал португальца

19:23 24 Читати українською
Коноплянка показал впечатляющую выносливость в челендже от Роналду – украинец почти догнал португальца
Евгений Коноплянка и Криштиану Роналду / Фото УАФ

Хавбек Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка не упал лицом в грязь в новом футбольном челендже.

Евгений Коноплянка принял вызов от Руслана Ротаня и принял участие в челендже от звезды Ювентуса Криштиану Роналду.

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Суть задачи достаточно проста – нужно качать пресс на скорость. Сам португалец сумел сделать 142 повторения 45 секунд.

Стоит отметить, что 30-летний хавбек сборной Украины достойно проявил себя, дойдя до отметки 123 за это же время.

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