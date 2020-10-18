"Спочатку у мене був 19-й номер. Тоді 10-й і 7-й номери були зайняті. Потім сподобався 7-й номер. Мені вся команда сказала, що мені він підходить. Саме під цим номером я почав добре грати.

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Чи грав мій кумир під сімкою? Це найцікавіше. Мої кумири грали з десяткою на спині – це Роналдінью і Мессі. Чи знаю, хто до мене грав під 7-м номером у Динамо? Ленс. Також сімка була у Шевченка", – розповів Вербіч у програмі AUTO ГОЛ.

Нагадаємо, словенець перебуває у київському клубі з 2018-го року і встиг стати одним із лідерів команди. У нинішньому сезоні УПЛ Вербіч провів 5 матчів, в яких відзначився голом.

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